В Хабаровском крае байк на 180 км/ч вдребезги разбился на перекрёстке

В Хабаровском крае жуткая авария с мотоциклистом произошла вечером 25 июня в Советской Гавани, сообщаеют социальные сети.
На одном из перекрёстков байк столкнулся с автомобилями — удар был настолько сильным, что от мотоцикла остались только обломки.
Очевидцы рассказывают, что пострадавшего срочно увезли на скорой и мужина был жив, но «весь переломан».
По подсчётам подписчика телеграм-канала 27 Region| Ванино — Советская Гавань, байк ехал на высокой скорости — предположительно до 180 км/ч на последних секундах светофора. За 100 метров до перекрёстка водитель фуры, вероятно, не успел его заметить и среагировать.
По предварительным данным, в кабине грузовика находился ребёнок. Очевидцы сочувствуют обеим сторонам: байкеру — за безрассудство, водителю — за последствия.
Официальные данные о причинах ДТП и состоянии пострадавшего уточняются, — сообщает телеграм-канал Пульс 27.