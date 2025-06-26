В Хабаровском крае байк на 180 км/ч вдребезги разбился на перекрёстке

По подсчётам подписчика телеграм-канала 27 Region| Ванино — Советская Гавань, байк ехал на высокой скорости — предположительно до 180 км/ч на последних секундах светофора. За 100 метров до перекрёстка водитель фуры, вероятно, не успел его заметить и среагировать.