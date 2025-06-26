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В Хабаровском крае байк на 180 км/ч вдребезги разбился на перекрёстке

Пострадавший выжил, но получил тяжёлые травмы: вся улица в обломках — от байка ничего не осталось.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае жуткая авария с мотоциклистом произошла вечером 25 июня в Советской Гавани, сообщаеют социальные сети.

На одном из перекрёстков байк столкнулся с автомобилями — удар был настолько сильным, что от мотоцикла остались только обломки.

Очевидцы рассказывают, что пострадавшего срочно увезли на скорой и мужина был жив, но «весь переломан».

По подсчётам подписчика телеграм-канала 27 Region| Ванино — Советская Гавань, байк ехал на высокой скорости — предположительно до 180 км/ч на последних секундах светофора. За 100 метров до перекрёстка водитель фуры, вероятно, не успел его заметить и среагировать.

По предварительным данным, в кабине грузовика находился ребёнок. Очевидцы сочувствуют обеим сторонам: байкеру — за безрассудство, водителю — за последствия.

Официальные данные о причинах ДТП и состоянии пострадавшего уточняются, — сообщает телеграм-канал Пульс 27.