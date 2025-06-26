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В Уфе перед судом предстанет организатор финансовой пирамиды

Мужчина признал свою вину.

Источник: Башинформ

34-летний организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Уфе. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, мужчина организовал деятельность по вовлечению граждан в зарубежный инвестиционный проект, сайт которого по требованию Генеральной прокуратуры России в январе 2022 года был внесен в список компаний с признаками финансовой пирамиды.

Уфимец создал в мессенджере группу для общения и чат-бот для обмена валюты. Взносы граждан варьировались от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей. Выплата дохода лицам, чьи деньги привлекались ранее, осуществлялась за счет вновь прибывших клиентов. При этом какая-либо законная инвестиционная или предпринимательская деятельность не велась. С августа 2020 года по ноябрь 2021 года в преступную схему были привлечены 31 гражданин и их деньги — более 20 млн рублей.

Обвиняемый полностью признал свою вину, и вскоре он ответит за преступления в Кировском районном суде.