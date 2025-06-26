В Уфе перед судом предстанет организатор финансовой пирамиды

Уфимец создал в мессенджере группу для общения и чат-бот для обмена валюты. Взносы граждан варьировались от 200 тысяч рублей до 1 млн рублей. Выплата дохода лицам, чьи деньги привлекались ранее, осуществлялась за счет вновь прибывших клиентов. При этом какая-либо законная инвестиционная или предпринимательская деятельность не велась. С августа 2020 года по ноябрь 2021 года в преступную схему были привлечены 31 гражданин и их деньги — более 20 млн рублей.