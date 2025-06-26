Пострадавшего от нападения льва из «Тайгана» оперировал хирург Порханов

В Краснодаре директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, пострадавшего после нападения льва, прооперировал известный хирург, академик Владимир Порханов. Об этом сообщили на официальном канале сафари-парка.
По словам специалистов, лев клыками незначительно пробил грудную полость Зубкова, создав небольшое отверстие, через которое проник воздух. Академик Порханов провел операцию, откачал воздух и нормализовал давление в грудной полости.
Доктор в Крыму, комментируя ситуацию, заявил, что хирург Порханов подтвердил — трахея была задета, но пищевод остался цел.
«Самое главное, не были задеты жизненно важные артерии… Пара сантиметров отделяла Олега Алексеевича от смерти», — подчеркнул врач, отметив, что Зубкову крупно повезло.
К слову, Владимир Порханов — член-корреспондент Российской академии медицинских наук, академик РАН, профессор, выдающийся торакальный хирург, организатор медицинской науки и здравоохранения. Признан ведущим в России специалистом в области торакальной хирургии, торакальной онкологии и фтизиохирургии.