Силы ПВО РФ ночью сбили 50 украинских дронов над территорией страны

Силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников над территорией России. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным ведомства, 23 дрона сбили над Курской областью, 11 — над Ростовской. Шесть беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, по три — над Белгородской областью и Московским регионом.
Также два дрона ликвидировали в Крыму и по одному — над территориями Мордовии и Калужской области.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщает Telegram-канал Минобороны.
25 июня в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Так, 22 беспилотника были ликвидированы над Воронежской областью.
В тот же день стало известно, что бойцы ВС РФ зачистили от солдат украинской армии населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. При этом там уточнили, что успех был достигнут подразделением группировки войск «Восток».