Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО РФ ночью сбили 50 украинских дронов над территорией страны

Силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников над территорией России. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских беспилотников над территорией России. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 23 дрона сбили над Курской областью, 11 — над Ростовской. Шесть беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, по три — над Белгородской областью и Московским регионом.

Также два дрона ликвидировали в Крыму и по одному — над территориями Мордовии и Калужской области.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сообщает Telegram-канал Минобороны.

25 июня в Минобороны сообщили, что системы ПВО сбили 25 дронов Вооруженных сил Украины в небе над Россией. Так, 22 беспилотника были ликвидированы над Воронежской областью.

В тот же день стало известно, что бойцы ВС РФ зачистили от солдат украинской армии населенный пункт Ялта в Донецкой Народной Республике. При этом там уточнили, что успех был достигнут подразделением группировки войск «Восток».