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В Казани стартовал суд над организатором скандального пансионата в Щербаково

«Буйным» постояльцам там кололи сильнодействующий психотропный препарат.

Источник: Комсомольская правда

В Казани стартовал суд над Чулпан Мифтаховой — организатором скандального пансионата в Щербаково. Заведение работало на протяжении четырех лет до сентября 2024 года, там проживали 22 пенсионера с различными заболеваниями.

По версии следствия, постояльцы пансионата жили в тесноте, в комнатах был ужасный запах, на кухне обнаружили гнилую еду, также были выявлены нарушения пожарной безопасности.

Следствие полагает, что сотрудники по согласованию с Мифтаховой кололи «буйным» постояльцам сильнодействующий психотропный препарат, не имея назначений врача и медицинских навыков.

На судебном заседании обвиняемая свою вину признала полностью.