В Казани стартовал суд над организатором скандального пансионата в Щербаково

В Казани стартовал суд над Чулпан Мифтаховой — организатором скандального пансионата в Щербаково. Заведение работало на протяжении четырех лет до сентября 2024 года, там проживали 22 пенсионера с различными заболеваниями.
По версии следствия, постояльцы пансионата жили в тесноте, в комнатах был ужасный запах, на кухне обнаружили гнилую еду, также были выявлены нарушения пожарной безопасности.
Следствие полагает, что сотрудники по согласованию с Мифтаховой кололи «буйным» постояльцам сильнодействующий психотропный препарат, не имея назначений врача и медицинских навыков.
На судебном заседании обвиняемая свою вину признала полностью.