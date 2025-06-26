Украина направила на Россию полсотни дронов

Вечером 25 июня в России сбили 18 украинских дронов за три часа, больше всего — над Брянской областью. Минобороны РФ сообщило, что с 17:00 до 20:00 были уничтожены семь дронов над Брянском, четыре — над Ульяновской, три — над Воронежской и по два — над Саратовской и Курской областями. Ранее также было сообщено об уничтожении 10 беспилотников за два часа над шестью регионами.