Российской ученой грозит срок до 20 лет за нелегальный ввоз лягушек в США

Российской ученой из Гарварда Ксении Петровой предъявили обвинения в контрабанде эмбрионов шпорцевой лягушки и эмбриональных образцов, а также в сокрытии фактов и предоставлении ложных сведений. Об этом в среду, 25 июня, сообщила пресс-служба прокуратуры Массачусетса.
По данным ведомства, в феврале Петрова прибыла из Парижа в Бостон, где служебная собака обнаружила в ее багаже незадекларированные биоматериалы, включая эмбрионы лягушек в микроцентрифугах и образцы в парафиновых лунках. Сначала Петрова утверждала, что не везет биоматериалы, но позже признала обратное, заявив на допросе, что не была уверена в необходимости их декларирования.
Затем в ее телефоне нашли переписку с коллегой, который предупреждал о необходимости разрешения на ввоз образцов, и с главным исследователем, обсуждавшим сложности прохождения таможни. 31-летней ученой грозит до 20 лет тюрьмы и штраф до 250 тысяч долларов, передает портал прокуратуры.
Ранее стало известно, что жительница Калининграда везла в багаже череп своего покойного супруга через Крымский мост, чтобы показать ему мир во время отпуска. По словам женщины, еще при жизни мужа договорилась с ним о таком путешествии.