Российской ученой грозит срок до 20 лет за нелегальный ввоз лягушек в США

По данным ведомства, в феврале Петрова прибыла из Парижа в Бостон, где служебная собака обнаружила в ее багаже незадекларированные биоматериалы, включая эмбрионы лягушек в микроцентрифугах и образцы в парафиновых лунках. Сначала Петрова утверждала, что не везет биоматериалы, но позже признала обратное, заявив на допросе, что не была уверена в необходимости их декларирования.