Силы ПВО за ночь сбили 50 БПЛА над российскими регионами

На подлете к Москве сбили два дрона, о пострадавших не сообщалось. Из-за атаки БПЛА приостанавливал работу аэропорт Внуково. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет. В Ростовской и Калужской областях также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше