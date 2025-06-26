Грузовик с пьяным водителем врезался в две машины на ЕКАД

В результате потери контроля над ТС грузовик совершил наезд на два стоящих на обочине автомобиля — Kia Rio и Foton, и трех пешеходов, которые были рядом с машинами.
Проверка ГАИ показала, что водитель управлял машиной с явными признаками алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование. Несмотря на 24-летний стаж вождения, водитель ТС сознательно пошел на нарушение ПДД и создал реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, сообщает пресс-служба управления ГАИ по Свердловской области.
По словам водителя, утром он употреблял алкогольные напитки, после чего поехал из аэропорта «Кольцово» в Башкирию.
В отношении нарушителя составлен материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, проверка продолжается. Пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в медучреждения.
Как сообщалось ранее, 24 июня, на 45-м километре ЕКАД грузовик Scania с полуприцепом, двигавшийся по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, наехал на впереди стоящие в заторе автомобили Fiat Doblo, Chevrolet Lacetti и Hyundai Starex.