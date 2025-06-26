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Грузовик с пьяным водителем врезался в две машины на ЕКАД

Около девяти часов вечера 25 июня на 79-м километре ЕКАД пьяный (1,211 мг/л) водитель грузовика МАЗ 1982 г. р., житель Башкортостана, допустил грубое нарушение ПДД.

В результате потери контроля над ТС грузовик совершил наезд на два стоящих на обочине автомобиля — Kia Rio и Foton, и трех пешеходов, которые были рядом с машинами.

Проверка ГАИ показала, что водитель управлял машиной с явными признаками алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование. Несмотря на 24-летний стаж вождения, водитель ТС сознательно пошел на нарушение ПДД и создал реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, сообщает пресс-служба управления ГАИ по Свердловской области.

По словам водителя, утром он употреблял алкогольные напитки, после чего поехал из аэропорта «Кольцово» в Башкирию.

В отношении нарушителя составлен материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, проверка продолжается. Пострадавшие с различными травмами были госпитализированы в медучреждения.

Как сообщалось ранее, 24 июня, на 45-м километре ЕКАД грузовик Scania с полуприцепом, двигавшийся по ЕКАД со стороны Московского тракта в направлении Серовского тракта, наехал на впереди стоящие в заторе автомобили Fiat Doblo, Chevrolet Lacetti и Hyundai Starex.