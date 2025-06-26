Два человека погибли при пожаре в Свердловской области: видео

В Ивделе в квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошел хлопок газового баллона, после чего начался пожар. Огонь охватил 80 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались 19 человек, среди них семеро детей. Спасатели МЧС России вывели из здания еще 10 жильцов, пятеро получили травмы. Открытое горение было ликвидировано. При разборе завалов обнаружены два человека без признаков жизни. На месте происшествия работают 37 специалистов и 13 единиц техники.