Красный уровень с полуночи: магнитный шторм накроет Землю 27 июня 2025

Магнитная буря — это реакция магнитного поля Земли на всплеск солнечной активности. Когда Солнце выбрасывает плазму и частицы, они достигают нашей планеты и могут «взбудоражить» ее магнитосферу. Степень этой активности измеряют по индексу Kp — от 0 до 9. Чем выше цифра, тем сильнее буря и тем выше риск почувствовать ее на себе.