В Омской области за нетрезвую езду повторно осудили водителя

Называевский районный суд вынес приговор местному жителю, который в пьяном виде сел за руль.
Как сообщили в прокуратуре, кататься пьяным у 36-летнего водителя в привычке. За это же преступление он был осужден не далее как в марте 2023 года. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ и на 2 года лишил водительских прав.
Но как только срок этот срок истек, житель Называевска опять взялся за старое. На этот раз суд осудил его более строго. Наказание — пять месяцев принудительных работ и лишение водительских прав на 2 года и 6 месяцев.