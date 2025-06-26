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В Омской области за нетрезвую езду повторно осудили водителя

По решению суда он на 2 года и 6 месяцев лишился автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Называевский районный суд вынес приговор местному жителю, который в пьяном виде сел за руль.

Как сообщили в прокуратуре, кататься пьяным у 36-летнего водителя в привычке. За это же преступление он был осужден не далее как в марте 2023 года. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ и на 2 года лишил водительских прав.

Но как только срок этот срок истек, житель Называевска опять взялся за старое. На этот раз суд осудил его более строго. Наказание — пять месяцев принудительных работ и лишение водительских прав на 2 года и 6 месяцев.