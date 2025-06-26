Труп мужчины обнаружен в Москве-реке в районе «Москва-Сити»

Труп неизвестного обнаружен в четверг утром в Москве-реке в районе делового центра «Москва-Сити».
Как стало известно «МК», тело найдено около 7.30. Мужчина плавал в водоеме в одежде лицом вниз. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Труп неизвестного обнаружен в четверг утром в Москве-реке в районе делового центра «Москва-Сити».
Труп неизвестного обнаружен в четверг утром в Москве-реке в районе делового центра «Москва-Сити».
Как стало известно «МК», тело найдено около 7.30. Мужчина плавал в водоеме в одежде лицом вниз. Обстоятельства случившегося устанавливаются.