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Труп мужчины обнаружен в Москве-реке в районе «Москва-Сити»

Труп неизвестного обнаружен в четверг утром в Москве-реке в районе делового центра «Москва-Сити».

Труп неизвестного обнаружен в четверг утром в Москве-реке в районе делового центра «Москва-Сити».

Как стало известно «МК», тело найдено около 7.30. Мужчина плавал в водоеме в одежде лицом вниз. Обстоятельства случившегося устанавливаются.