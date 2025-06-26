В Башкирии без воды временно остались более 1200 домов

На контроле МЧС Башкортостана находилась ситуация в Бирске, связанная с утечкой на системе водоотведения. По улице Гагарина из-за коммунальной аварии отключили водоснабжение до устранения. В зону отключения попали 1150 домов частного сектора, 62 многоквартирных дома.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, диаметр трубы на системе водоотведения 500 мм. Проведены аварийно-восстановительные работы, были задействованы две бригады от «Башкоммунводоканал». Для жителей был организован подвоз воды по заявкам. Администрация Бирского района ввела режим функционирования «Повышенная готовность».
По состоянию на 18.00 25 июня работу канализационной системы восстановили. Сейчас ведутся работы по организации коллекторного узла.