В Башкирии без воды временно остались более 1200 домов

По данным пресс-службы МЧС по РБ, диаметр трубы на системе водоотведения 500 мм. Проведены аварийно-восстановительные работы, были задействованы две бригады от «Башкоммунводоканал». Для жителей был организован подвоз воды по заявкам. Администрация Бирского района ввела режим функционирования «Повышенная готовность».