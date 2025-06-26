«Выглядит обреченным»: профайлер оценил состояние Зеленского на саммите НАТО

«На видео с общего фотографирования Зеленский стоит абсолютно напряженный. Он не знает, как себя вести. Он не реагирует, стоит как вкопанный. Если называть вещи своими именами, получается обреченность, подавленность», — отметил Анищенко в беседе с RT. Эксперт также обратил внимание на напряженные губы и расфокусированный взгляд президента Украины. По его словам, эти признаки могут свидетельствовать о депрессивном состоянии.