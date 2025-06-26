Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере Саратовской области

В Саратовской области в оздоровительном центре «Дубки» зарегистрировали случаи кишечной инфекции среди детей. Об этом в среду, 25 июня, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что в период с 24 по 25 июня медики выявили несколько заболевших детей, после чего началось эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли пробы воды, продуктов и смывы с поверхностей, а также проверили персонал и контактных лиц. Заболевших изолировали, организовав медицинское наблюдение, также провели дезинфекцию помещений.
Роспотребнадзор выдал лагерю предписание о выполнении противоэпидемических мероприятий, а расследование причин вспышки продолжается под контролем ведомства, говорится на сайте ведомства.
Ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что в лагере «Орленок» в регионе произошло массовое отравление детей. Он уточнил, что четверо пострадавших были доставлены в центральную районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.