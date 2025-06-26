Вспышка кишечной инфекции произошла в детском лагере Саратовской области

Уточняется, что в период с 24 по 25 июня медики выявили несколько заболевших детей, после чего началось эпидемиологическое расследование. Специалисты взяли пробы воды, продуктов и смывы с поверхностей, а также проверили персонал и контактных лиц. Заболевших изолировали, организовав медицинское наблюдение, также провели дезинфекцию помещений.