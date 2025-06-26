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В Ивделе Свердловской области обнаружены тела погибших при взрыве

В городе Ивдель Свердловской области обнаружены тела погибших в результате взрыва в жилом доме. По предварительным данным, это 67-летний Виктор Шутов и 69-летняя Галина Осипова. Об этом сообщает Ural Mash.

По словам соседей, Шутов не употреблял алкоголь и не курил, но отличался странным поведением. В его квартире был склад из книг, старых вещей и велосипеда. Осипова, которая иногда навещала Шутова, чаще выпивала и курила. Её не называли сожительницей, так как она жила то у него, то в другом месте.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Ивделе, в результате которого погибли два человека и пострадали семь. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон. Из дома были эвакуированы 19 человек, в том числе семеро детей. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.