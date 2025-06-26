В Ивделе Свердловской области обнаружены тела погибших при взрыве

По словам соседей, Шутов не употреблял алкоголь и не курил, но отличался странным поведением. В его квартире был склад из книг, старых вещей и велосипеда. Осипова, которая иногда навещала Шутова, чаще выпивала и курила. Её не называли сожительницей, так как она жила то у него, то в другом месте.
Ранее сообщалось о взрыве в жилом доме в Ивделе, в результате которого погибли два человека и пострадали семь. По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон. Из дома были эвакуированы 19 человек, в том числе семеро детей. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.