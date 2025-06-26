В Ивделе Свердловской области обнаружены тела погибших при взрыве

По словам соседей, Шутов не употреблял алкоголь и не курил, но отличался странным поведением. В его квартире был склад из книг, старых вещей и велосипеда. Осипова, которая иногда навещала Шутова, чаще выпивала и курила. Её не называли сожительницей, так как она жила то у него, то в другом месте.