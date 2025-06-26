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Над российскими регионами за ночь сбили 50 украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 26 июня.

Источник: Life.ru

Атака дронов затронула восемь российских регионов, при этом наибольшее количество — 23 аппарата — было сбито над Курской областью.

Кроме того, 11 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской областью и Московским регионом. Из трёх сбитых в столичном регионе дронов два направлялись именно на Москву. Два беспилотника были ликвидированы над Республикой Крым, и по одному — над Республикой Мордовия и Калужской областью.

Из-за киевских атак в Москве был закрыт аэропорт Внуково. По сообщению Росавиации, на территории объекта ввели план «Ковёр», предусматривающий временные ограничения на приём и отправку гражданских рейсов. На данный момент известно, что аэропорт открыт для бортов и они смогут улететь по своим маршрутам.

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