Над российскими регионами за ночь сбили 50 украинских БПЛА

Кроме того, 11 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской областью и Московским регионом. Из трёх сбитых в столичном регионе дронов два направлялись именно на Москву. Два беспилотника были ликвидированы над Республикой Крым, и по одному — над Республикой Мордовия и Калужской областью.