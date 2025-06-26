МЧС показало кадры спасения людей после взрыва в жилом доме в Ивделе

МЧС РФ показало видеоматериалы с последствиями взрыва в пятиэтажном жилом здании в Ивделе, расположенном в Свердловской области.
По информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МЧС России по региону, инцидент случился на улице Карла Маркса. В квартире на втором этаже произошёл взрыв газового баллона, который спровоцировал возгорание.
Пожар охватил территорию площадью 80 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, включая семерых детей. Пожарные расчёты МЧС России спасли 10 человек, пять из которых получили травмы. Открытое горение было потушено. При разборе завалов сотрудники МЧС России обнаружили тела двух человек, которые не подавали признаков жизни.