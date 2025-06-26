МЧС показало кадры спасения людей после взрыва в жилом доме в Ивделе

Пожар охватил территорию площадью 80 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, включая семерых детей. Пожарные расчёты МЧС России спасли 10 человек, пять из которых получили травмы. Открытое горение было потушено. При разборе завалов сотрудники МЧС России обнаружили тела двух человек, которые не подавали признаков жизни.