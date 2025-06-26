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Пляжный зонт пронзил женщину из США насквозь, когда она побежала за ним

Спасателям пришлось распиливать зонт, чтобы отправить пострадавшую в больницу.

Пляжный зонт пронзил насквозь женщину на пляже в американском Нью-Джерси, когда она побежала за ним, пострадавшую успели доставить в больницу, она выжила, рассказал New York Post начальник пожарной охраны Эсбери-Парка Кевин Кедди.

«Зонт прошел под ее левым плечом и вышел сзади. Он выступал примерно на фут (30,5 см — прим. ред.)», — отметил он в беседе с изданием.

По его словам, спасателям пришлось распиливать зонт, прежде чем пострадавшую смогли погрузить в машину скорой помощи.

Женщина была все время в сознании и «хорошем настроении», пока ее везли в медицинское учреждение, подчеркнул Кедди.

По оценкам федерального агентства, в США ежегодного около 3000 человек получают травмы от пляжных зонтиков.

Ранее в США пресекли продажу в сексуальное рабство 60 детей, пропавших без вести.