Пляжный зонт пронзил женщину из США насквозь, когда она побежала за ним

Пляжный зонт пронзил насквозь женщину на пляже в американском Нью-Джерси, когда она побежала за ним, пострадавшую успели доставить в больницу, она выжила, рассказал New York Post начальник пожарной охраны Эсбери-Парка Кевин Кедди.
«Зонт прошел под ее левым плечом и вышел сзади. Он выступал примерно на фут (30,5 см — прим. ред.)», — отметил он в беседе с изданием.
По его словам, спасателям пришлось распиливать зонт, прежде чем пострадавшую смогли погрузить в машину скорой помощи.
Женщина была все время в сознании и «хорошем настроении», пока ее везли в медицинское учреждение, подчеркнул Кедди.
По оценкам федерального агентства, в США ежегодного около 3000 человек получают травмы от пляжных зонтиков.
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