Российскому магнату Крупееву вынесли приговор в Лондоне по иску его бывшей жены

Супруги состояли в браке более 35 лет. Основанием для развода стало существование второй семьи Михаила Крупеева в России, которую он скрывал на протяжении примерно двух десятилетий. По данным источника, в период брака супругам принадлежал семикомнатный дом в Лондоне стоимостью 15 миллионов фунтов, а также недвижимость в Португалии и Турции. Семья пользовалась услугами прислуги и проводила отпуск за границей.