Российскому магнату Крупееву вынесли приговор в Лондоне по иску его бывшей жены

Британский суд приговорил российского нефтетрейдера, главу компании Gulfsands Petroleum Plc Михаила Крупеева к 28 дням лишения свободы условно по иску, поданному его бывшей супругой. Основанием стало нарушение судебных предписаний, вынесенных после развода, сообщает агентство Bloomberg.
Елена Крупеева заявила, что ее бывший супруг неоднократно нарушал предписания суда, вынесенные в рамках бракоразводного процесса, в том числе уклонялся от выплаты компенсации судебных издержек. По ее оценке, общая сумма задолженности превысила 837 тысяч фунтов.
Супруги состояли в браке более 35 лет. Основанием для развода стало существование второй семьи Михаила Крупеева в России, которую он скрывал на протяжении примерно двух десятилетий. По данным источника, в период брака супругам принадлежал семикомнатный дом в Лондоне стоимостью 15 миллионов фунтов, а также недвижимость в Португалии и Турции. Семья пользовалась услугами прислуги и проводила отпуск за границей.
Суд установил, что Крупеев умышленно нарушил пять судебных постановлений, вынесенных в рамках развода. Теперь ему предстоит выплатить бывшей супруге почти 196 тысяч фунтов, а также покрыть дополнительные судебные расходы в размере 90 тысяч фунтов.
— Я не хотела подавать заявление о заключении моего мужа в тюрьму. Но после многочисленных попыток добиться от него выполнения судебных предписаний у меня просто не осталось выбора, — цитирует Елену Крупееву агентство.
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