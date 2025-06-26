Жители КНДР выловили двух акул на Сахалине

Находящиеся на Сахалине граждане Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) поймали двух акул. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
— Трофей этих ребят — сельдевая и лососевая хищницы (…) Но на ужин к ним мы точно не идем. Есть мясо этих рыб — то же самое, что жевать тряпку, пропитанную мочевиной и аммиаком. Но о вкусах, как говорится, не спорят, — передает Telegram-канал.
До этого австралийский рыбак, плававший под водой, чуть не стал жертвой белой акулы около берегов Королевского национального парка. Рыба достигала в длину четырех-пяти метров и была больше гидроцикла мужчины.