Жители КНДР выловили двух акул на Сахалине

— Трофей этих ребят — сельдевая и лососевая хищницы (…) Но на ужин к ним мы точно не идем. Есть мясо этих рыб — то же самое, что жевать тряпку, пропитанную мочевиной и аммиаком. Но о вкусах, как говорится, не спорят, — передает Telegram-канал.