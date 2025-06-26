В Башкирии сотрудники банка предотвратили мошенничество на 22 млн рублей

С 12 мая по середину июня горожанин, убежденный, что спасает себя от мошенников, снимал в банках Тюмени и там же переводил через банкоматы личные сбережения для «аннулирования заявок на получение кредита и предотвращения мошеннических действий». Так он успел перевести более 118 миллионов рублей. Однако злоумышленники на этом не остановились. Когда супруги находились в гостях у родственников в Учалинском районе, на связь с мужчиной вновь вышли злоумышленники. Лжесотрудники банка сообщили, что банковский счет жены потерпевшего «слился» с его счетом в один и теперь она является фигурантом уголовного дела. Под угрозой блокировки денежных средств тюменцам предложили перевести деньги на новый банковский счет, а старый закрыть.