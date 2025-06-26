В Башкирии сотрудники банка предотвратили мошенничество на 22 млн рублей

В полицию Учалинского района поступило заявление от 60-летних супругов из Тюменской области. Они стали жертвами крупного мошенничества и успели в Тюмени перечислить злоумышленникам около 120 миллионов рублей. Еще более 22 миллионов рублей удалось сохранить благодаря внимательности менеджера банка и прибывших сотрудников башкирской полиции.
По предварительным данным, все началось в мае этого года. Жителю Тюменской области поступил звонок в одном из мессенджеров якобы от бывшего начальника предприятия Тюмени, где он раньше работал. Лжеруководитель сообщил, что «ФСБ проводит проверку сотрудников» и среди заинтересованных их лиц якобы оказался 60-летний тюменец. Собеседник заявил, что в скором времени мужчине поступит звонок от сотрудника правоохранительных органов и рекомендовал оказать им содействие. Через некоторое время ожидаемый звонок поступил. Голос в трубке сказал, что банковским счетом потерпевшего завладели злоумышленники и перевели деньги на иностранный счет. Для достоверности информации аферисты предоставили потерпевшему поддельный документ от Росфинмониторинга. Затем преступники убедили тюменца, что ему грозит уголовная ответственность. Испугавшись последствий, пенсионер стал действовать по указаниям злоумышленников.
С 12 мая по середину июня горожанин, убежденный, что спасает себя от мошенников, снимал в банках Тюмени и там же переводил через банкоматы личные сбережения для «аннулирования заявок на получение кредита и предотвращения мошеннических действий». Так он успел перевести более 118 миллионов рублей. Однако злоумышленники на этом не остановились. Когда супруги находились в гостях у родственников в Учалинском районе, на связь с мужчиной вновь вышли злоумышленники. Лжесотрудники банка сообщили, что банковский счет жены потерпевшего «слился» с его счетом в один и теперь она является фигурантом уголовного дела. Под угрозой блокировки денежных средств тюменцам предложили перевести деньги на новый банковский счет, а старый закрыть.
Потерпевшие направились в отделение одного из банков Учалов для блокировки банковского счета, обналичивания суммы в размере более 22 миллионов рублей и перечисления денег на «безопасный счет». Благодаря ранее проведенному профилактическому инструктажу башкирских полицейских и руководства финансового учреждения в Учалах, сотрудники банка обратили внимание на нервное поведение посетителей. Менеджеры вызвали полицейских и лишь общими усилиями убедили клиентов офиса, что больше месяца с ними на связи были мошенники.
Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.