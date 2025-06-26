Силы ПВО за ночь сбили 50 дронов ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 июня уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, почти половину из них, 23 дрона, российские военные уничтожили над территорией Курской области, 11 беспилотников уничтожено в Ростовской области, шесть — в Брянской.
По три БПЛА российская армия ликвидировала над Белгородской и Московской областями, в том числе два беспилотника, летевших на Москву. Два дрона силы ПВО уничтожили на территорией Крымского полуострова, и по одному — в Республике Мордовия и Калужской области.
Сутками ранее российские силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 25 июня 18 украинских беспилотников. Большую часть из них уничтожили над Ростовской областью.
Кроем того, в течение дня 25 июня дежурными средствами ПВО в Воронежской области было уничтожено 37 дронов ВСУ.