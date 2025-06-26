Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 50 дронов ВСУ над регионами России

Над Курской областью сбито 23 дрона ВСУ за ночь 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 июня уничтожили 50 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, почти половину из них, 23 дрона, российские военные уничтожили над территорией Курской области, 11 беспилотников уничтожено в Ростовской области, шесть — в Брянской.

По три БПЛА российская армия ликвидировала над Белгородской и Московской областями, в том числе два беспилотника, летевших на Москву. Два дрона силы ПВО уничтожили на территорией Крымского полуострова, и по одному — в Республике Мордовия и Калужской области.

Сутками ранее российские силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 25 июня 18 украинских беспилотников. Большую часть из них уничтожили над Ростовской областью.

Кроем того, в течение дня 25 июня дежурными средствами ПВО в Воронежской области было уничтожено 37 дронов ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше