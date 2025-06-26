В Якутске детский аттракцион «Весёлые горки» перевернулся с людьми

Это не первый тревожный звонок, связанный с данным аттракционом. Местные жители хорошо помнят аналогичное происшествие в 2019 году, когда на тех же «Весёлых горках» опрокинулось одно из сидений. Тогда причиной назвали халатность оператора, который, по официальной версии, не зафиксировал крепления должным образом.
Ранее в Башкортостане 22-летняя девушка сорвалась с зиплайна и на всей скорости влетела в железный столб. Тормоза тоже не работали, поэтому пострадавшая заработала закрытый перелом поперечного отростка со смещением и глубокую рану локтевого сустава.