В Якутске детский аттракцион «Весёлые горки» перевернулся с людьми

В Якутском городском парке культуры и отдыха 25 июня произошёл инцидент, едва не обернувшийся трагедией. Детский поезд аттракциона под названием «Весёлые горки» сошёл с рельсов как раз тогда, когда в вагончиках находились 15 человек, среди которых было восемь детей. Об этом сообщила окружная администрация.