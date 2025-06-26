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МЧС опубликовало видео с последствиями взрыва газа в Ивделе

Взрыв в Ивделе: страшные кадры с места ЧС.

Источник: Комсомольская правда

МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Ивделе. Предварительно, причиной инцидента стал разрыв газового баллона. ЧП произошло в многоквартирном доме в Ивделе в ночь на 26 июня. Кадры демонстрируют масштаб разрушений, вызванных инцидентом, в результате которого погибли два человека.

Взрыв произошел в 2:55 в одной из квартир, вызвав обрушение перекрытий. Под завалами были обнаружены тела двух погибших, проживавших в квартире, где произошел взрыв.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к 03:40. В результате взрывной волной выбило стекла, повредило несущие конструкции здания и три припаркованных автомобиля.

Тридцать человек, в том числе восемь детей, были эвакуированы. Семь человек обратились за медицинской помощью, включая одного сотрудника МЧС.

— По данному факту следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — уточнили в Следственном комитете по Свердловской области.

На месте происшествия работают следователи и оперативная группа. В городе введен режим ЧС.