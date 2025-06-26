МЧС опубликовало видео с последствиями взрыва газа в Ивделе

МЧС опубликовало видео с места взрыва газа в Ивделе. Предварительно, причиной инцидента стал разрыв газового баллона. ЧП произошло в многоквартирном доме в Ивделе в ночь на 26 июня. Кадры демонстрируют масштаб разрушений, вызванных инцидентом, в результате которого погибли два человека.