Следователи разоблачили 45-летнего москвича, растлевавшего племянницу на кухне

Как стало известно «МК», отвратительный инцидент произошел в феврале этого года в квартире на Волочаевской улице. Здесь жила большая семья — родители с двумя детьми, бабушка и брат мужа. Именно от него исходили все проблемы. Мужчина часто выпивал, а в нетрезвом состоянии становился агрессивным. Февральским вечером его выходки достигли апогея. Дочь хозяев разговаривала по телефону на кухне, когда туда ворвался ее дядя и стал требовать, чтобы она убиралась. В ходе конфликта подвыпивший гражданин разделся догола и пригрозил девочке своим детородным органом, заявив, что сейчас изнасилует ее. Все это сопровождалось нецензурной бранью. Школьница в ужасе бросилась к родителям, а те вызвали полицию.