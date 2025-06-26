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Следователи разоблачили 45-летнего москвича, растлевавшего племянницу на кухне

Следственные органы закончили расследование дела 45-летнего москвича, напавшего в квартире на 10-летнюю племянницу.

Следственные органы закончили расследование дела 45-летнего москвича, напавшего в квартире на 10-летнюю племянницу. Пьяный мужчина угрожал изнасиловать родственницу.

Как стало известно «МК», отвратительный инцидент произошел в феврале этого года в квартире на Волочаевской улице. Здесь жила большая семья — родители с двумя детьми, бабушка и брат мужа. Именно от него исходили все проблемы. Мужчина часто выпивал, а в нетрезвом состоянии становился агрессивным. Февральским вечером его выходки достигли апогея. Дочь хозяев разговаривала по телефону на кухне, когда туда ворвался ее дядя и стал требовать, чтобы она убиралась. В ходе конфликта подвыпивший гражданин разделся догола и пригрозил девочке своим детородным органом, заявив, что сейчас изнасилует ее. Все это сопровождалось нецензурной бранью. Школьница в ужасе бросилась к родителям, а те вызвали полицию.

Мужчине предъявили обвинение по статье 132 часть 4 «б» УК РФ («насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Кстати, раньше он уже был судим за бытовые преступления.