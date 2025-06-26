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Больше пяти миллионов рублей перевела мошенникам жительница Хабаровского края

Женщину запугали уголовной ответственностью.

Источник: Комсомольская правда

71-летняя жительница Хабаровска стала жертвой схемы с «представителями» госорганов. За три недели телефонных разговоров она отдала мошенникам свои накопления. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В полицию обратилась 71-летняя жительница Центрального района Хабаровска. Она рассказала, что лишилась 5,2 миллиона рублей после общения с людьми, которые представлялись сотрудниками энергосбыта, правоохранительных и других структур.

Сначала позвонила женщина, представившаяся специалистом по замене счетчиков. Она убедила пенсионерку продиктовать код из сообщения. После этого начались массовые уведомления о действиях на портале «Госуслуги», а также звонки от «силовиков».

Женщину запугали: якобы с ее счета переводят деньги на финансирование запрещенных организаций. Ее предупредили об уголовной ответственности и возможном обыске. Женщине велели сохранять полную тишину.

Она сняла деньги в банке и перевела их на карту, якобы защищенную. Уголовное дело открыто по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские просят жителей не сообщать коды из СМС и не переводить деньги по указанию неизвестных.