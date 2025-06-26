Двое мужчин отобрали деньги у курьера мошенников, обманувших жителя Подмосковья

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Москве задержали двоих нападавших на курьера, а в Волгоградской области и его самого. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что все трое граждан действовали по указанию мошенников. Курьеру назвали адрес потерпевшего, чтобы он забрал у последнего наличные и положил на счет кураторов. А двое злоумышленников, забравших купюры у посыльного, пояснили, что в их обязанности входило следить за курьером. Они заподозрили, что тот хочет присвоить краденные деньги себе, потому и отобрали сбережения, после чего перевели их аферистам на подконтрольный счет.