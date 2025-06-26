Двое мужчин отобрали деньги у курьера мошенников, обманувших жителя Подмосковья

«По имеющейся информации, ранее на телефон 73-летнему местному жителю позвонила неизвестная, представившаяся экспертом финансового мониторинга. Она сообщила, что мошенники скопировали голос пенсионера и получили полный доступ к его банковским счетам. Аферистка убедила мужчину в необходимости декларирования денежных средств ради сохранения сбережений. Доверчивый пожилой человек согласился на условия и обналичил в двух банках 1,6 млн руб., после чего отдал пакет с купюрами прибывшему от мошенников “инкассатору”. После того как посыльный забрал деньги, на него напали двое мужчин, отобрали денежные средства и скрылись», — говорится в сообщении.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Москве задержали двоих нападавших на курьера, а в Волгоградской области и его самого. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что все трое граждан действовали по указанию мошенников. Курьеру назвали адрес потерпевшего, чтобы он забрал у последнего наличные и положил на счет кураторов. А двое злоумышленников, забравших купюры у посыльного, пояснили, что в их обязанности входило следить за курьером. Они заподозрили, что тот хочет присвоить краденные деньги себе, потому и отобрали сбережения, после чего перевели их аферистам на подконтрольный счет.
Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Воскресенск возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления, а также причастности правонарушителей к аналогичным эпизодам противоправной деятельности.