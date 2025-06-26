Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов назвал тактику Украины, на которую делается высочайшая ставка

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Киев делает высочайшую ставку на террористические акты для затягивания конфликта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Белоусов заявил, что Россия готова пойти на мирные переговоры и закончить конфликт.

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Киев делает высочайшую ставку на террористические акты для затягивания конфликта. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим при поддержке европейских спонсоров делает ставку на террористические акты», — заявил Белоусов на заседании. Он также отметил, что поставки ВСУ вооружения и наемников лишь повышают угрозу дестабилизации не только на Украине, но и в самой Европе. При этом министр подчеркнул, что российские ВС продолжают наступательные действия. Он также вновь напомнил, что Россия готова уже сейчас урегулировать конфликт.

Ранее о рисках усиления террористической угрозы со стороны Украины заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, российские власти внимательно отслеживают ситуацию и готовы принимать меры для подавления подобных угроз.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше