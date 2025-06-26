Белоусов назвал тактику Украины, на которую делается высочайшая ставка

«Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим при поддержке европейских спонсоров делает ставку на террористические акты», — заявил Белоусов на заседании. Он также отметил, что поставки ВСУ вооружения и наемников лишь повышают угрозу дестабилизации не только на Украине, но и в самой Европе. При этом министр подчеркнул, что российские ВС продолжают наступательные действия. Он также вновь напомнил, что Россия готова уже сейчас урегулировать конфликт.