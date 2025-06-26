Трагедия на Сайране: подросток утонул, общество ищет виновных

На озере Сайран в Алматы произошла трагедия: 17-летний подросток утонул, сообщает El.kz со ссылкой на пост @almaty.official в Threads.
Двое несовершеннолетних зашли в воду, несмотря на запрет. Один выбрался, второй погиб — тело нашли спустя часы поисков. Полиция Алматы проводит проверку. Видео с места, где очевидцы кричат и обвиняют спасателей в некомпетентности, мол, у них «не было подводных очков», разлетелось по сети.
Реакция в соцсетях разделилась. Одни выражают скорбь: «Бедный парень, иманды болсын, соболезнования родным.» Другие жёстко критикуют: «Таблички 'Купаться запрещено' везде, но лезут! Естественный отбор», — пишут пользователи. Кто-то уточняет, что предупреждения звучали даже по громкоговорителю, но их проигнорировали. «Был там, видел знаки, дети всё равно купались», — делится очевидец.
Многие винят инфраструктуру. «Зачем делать пляж с раздевалками, если купаться нельзя? Это провоцирует», — возмущаются в комментариях. Другие указывают на отсутствие спасателей и водолазов: «Вода мутная, с кишечной палочкой, как искать?» Комментаторы подчёркивают: «Сайран давно опасен, люди тонули ещё в советское время». После строительства автовокзала озеро стало местом сбора маргиналов, что отпугнуло горожан.
Есть и те, кто винит подростков и их родителей. «В 17 лет должен понимать, где можно купаться,» — пишут в сети. Предлагают ввести штрафы, как в Сингапуре, на 200 тысяч тенге, чтобы отучить нарушать. «Родители должны воспитывать, а не просто кормить,» — добавляют комментаторы. Некоторые защищают очевидцев: «Они не родня, но кричат от шока, это человечнее, чем равнодушие».
Общество разделилось: кто-то видит в этом урок для всех, кто игнорирует правила, другие требуют от властей чётких мер. «Сами виноваты, но трагедия ужасна», — резюмируют в сети, призывая к ответственности и человечности.