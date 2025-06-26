Трагедия на Сайране: подросток утонул, общество ищет виновных

Есть и те, кто винит подростков и их родителей. «В 17 лет должен понимать, где можно купаться,» — пишут в сети. Предлагают ввести штрафы, как в Сингапуре, на 200 тысяч тенге, чтобы отучить нарушать. «Родители должны воспитывать, а не просто кормить,» — добавляют комментаторы. Некоторые защищают очевидцев: «Они не родня, но кричат от шока, это человечнее, чем равнодушие».