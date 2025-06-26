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В Самаре женщина получила 3 года колонии за посредничество во взятке

В Самаре суд приговорил местную жительницу к 3 годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

В Самаре суд приговорил местную жительницу к 3 годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, женщина передала сотруднику Росреестра 450 тысяч рублей. Деньги предназначались за внесение ложных сведений о расположении земельного участка в Красноглинском районе. Она действовала по просьбе своей знакомой.

Суд признал доказательства, собранные Следственным комитетом, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима.

Ранее мы писали, что Областной суд вновь вернул в прокуратуру дело экс-ректора СГЭУ.

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