В Самаре женщина получила 3 года колонии за посредничество во взятке

В Самаре суд приговорил местную жительницу к 3 годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, женщина передала сотруднику Росреестра 450 тысяч рублей. Деньги предназначались за внесение ложных сведений о расположении земельного участка в Красноглинском районе. Она действовала по просьбе своей знакомой.
Суд признал доказательства, собранные Следственным комитетом, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима.
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