Банда избила в лесу раненого участника СВО и держала его запертым в квартире

На Камчатке сотрудники правоохранительных органов задержали четырех человек за похищение и избиение в лесу раненого участника специальной военной операции. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в региональном управлении МВД России.
Уточняется, что мужчины вымогали у него крупную сумму денег, которую он получил после ранения.
— Под предлогом встречи сообщники заманили потерпевшего в лесной массив в пригороде и, угрожая физической расправой, стали требовать два миллиона рублей. В целях принуждения потерпевшего к передаче обозначенных ими денежных средств, они избили мужчину алюминиевой битой, — говорится на странице МВД в VK.
В итоге участник спецоперации предоставил вымогателям доступ к банковской карте, однако у него на счету оказалось лишь 32 тысячи рублей. Злоумышленники перевели себе эту сумму, после чего увезли мужчину в квартиру одного из преступников.
Они заставили написать фиктивную долговую расписку и сказать на видео о наличии долга. Отпустили мужчину только спустя ночь, после чего он обратился в полицию. Возбуждены уголовные дела, задержанные помещены под стражу.
16 мая Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Дмитрия Боглаева, обвиняемого в организации хищений денежных средств у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево.