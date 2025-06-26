Сотрудники ФСБ задержали петербурженку за сбор данных для украинских спецслужб

Жительницу Санкт-Петербурга задержали и арестовали за сбор информации о российских военнослужащих для украинских спецслужб. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, россиянка 1977 года рождения по заданию украинских спецслужб собирала сведения о местах проживания российских военнослужащих и их автомобилях для подготовки терактов. У задержанной изъяли средства связи с перепиской в WhatsApp, где она общалась с координаторами террористической деятельности на Украине.
— В этой связи ФСБ России вновь обращает внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, — заявили в ФСБ.
Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта, а задержанной избрана мера пресечения в виде ареста, передает РИА Новости.
Кроме того, 3 июня силовики задержали в Крыму агента Службы безопасности Украины, который изготовил мощную бомбу и собирался устроить взрыв в Севастополе. Он дистанционно получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы и о том, где необходимо ее заложить.