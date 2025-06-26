Сотрудники ФСБ задержали петербурженку за сбор данных для украинских спецслужб

По данным ведомства, россиянка 1977 года рождения по заданию украинских спецслужб собирала сведения о местах проживания российских военнослужащих и их автомобилях для подготовки терактов. У задержанной изъяли средства связи с перепиской в WhatsApp, где она общалась с координаторами террористической деятельности на Украине.