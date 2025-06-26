Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул Россию на саммите НАТО

Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о дальнейшем предоставлении помощи Украине.
Президент США Дональд Трамп ни разу не упомянул Россию напрямую во время своего выступления на закрытой встрече лидеров НАТО в Гааге. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Формулировки по России были тщательно выверены в итоговом коммюнике. Некоторые страны хотели навесить на нее ярлык агрессора, который никогда не пройдет. Трамп не упомянул Россию прямо в своей речи», — пишет издание, ссылаясь на источников, знакомых с ходом переговоров. Трамп также ушел от прямого ответа на вопрос о дальнейшем предоставлении помощи Украине. В документе Россия по-прежнему обозначена как «угроза».
Напомним, стало известно, что в новой декларации НАТО Россия названа долгосрочной угрозой для безопасности Европы и Атлантики, однако прямого обвинения в развязывании конфликта на Украине, как это было ранее, в документе нет. Кроме того, в этом году в заявлении не упоминается перспектива членства Украины в альянсе. По информации The Guardian, украинская тематика на саммите отошла на второй план. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили только на официальный ужин в день открытия, но не на основную встречу лидеров НАТО.