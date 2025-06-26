Bloomberg: Трамп ни разу не упомянул Россию на саммите НАТО

Напомним, стало известно, что в новой декларации НАТО Россия названа долгосрочной угрозой для безопасности Европы и Атлантики, однако прямого обвинения в развязывании конфликта на Украине, как это было ранее, в документе нет. Кроме того, в этом году в заявлении не упоминается перспектива членства Украины в альянсе. По информации The Guardian, украинская тематика на саммите отошла на второй план. Президента Украины Владимира Зеленского пригласили только на официальный ужин в день открытия, но не на основную встречу лидеров НАТО.