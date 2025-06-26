Уфимец создал финансовую пирамиду и лишил десятки людей миллионов рублей: скоро он предстанет перед судом

В Уфе предстанет перед судом 34-летний мужчина, его обвиняют в создании финансовой пирамиды. Об этом рассказала пресс-службы прокуратура Башкирии.
Согласно версии следствия, мужчина организовал незаконную схему по привлечению денег граждан под видом зарубежного инвестиционного проекта. С августа 2020 по ноябрь 2021 года обвиняемый через мессенджеры создал чат-группу и бота для обмена валюты, предлагая вложения от 200 тысяч до миллиона рублей. Выплаты «инвесторам» осуществлялись исключительно за счет новых участников, а реальная предпринимательская деятельность отсутствовала.
Всего в мошенническую схему был вовлечен 31 человек, общий ущерб превысил 20 миллионов рублей. Известно, что сайт проекта ранее был внесен Генеральной прокуратурой в перечень организаций с признаками финансовой пирамиды.
Обвиняемый полностью признал вину. Дело передано в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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