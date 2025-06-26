Уфимец создал финансовую пирамиду и лишил десятки людей миллионов рублей: скоро он предстанет перед судом

Согласно версии следствия, мужчина организовал незаконную схему по привлечению денег граждан под видом зарубежного инвестиционного проекта. С августа 2020 по ноябрь 2021 года обвиняемый через мессенджеры создал чат-группу и бота для обмена валюты, предлагая вложения от 200 тысяч до миллиона рублей. Выплаты «инвесторам» осуществлялись исключительно за счет новых участников, а реальная предпринимательская деятельность отсутствовала.