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Водитель питбайка погиб в ДТП в Челябинской области

В Челябинской области 26-летний водитель питбайка погиб в результате столкновения с автомобилем ВИС. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 5:50 26 июня на 2 км автодороги «Шагол — Красное поле». По предварительным данным, водитель питбайка выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с машиной ВИС, которой управлял 30-летний мужчина. Водитель двухколёсного транспорта погиб на месте ДТП.

— У водителя двухколёсного транспортного средства отсутствовали мотошлем и защитная экипировка, — отметили в Госавтоинспекции.

У водителя питбайка не было водительского удостоверения на право управления мототранспортом. Ранее его уже привлекали к административной ответственности, а питбайк помещали на специализированную стоянку.

Не было водительского удостоверения и у водителя ВИС. На мужчину составили административный протокол. Наказание грозит и собственнику машины за передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения.

Ранее мы рассказывали, что в Златоусте пьяный подросток на кроссовом мотоцикле КЕWS К10 сбил мальчика и скрылся. Пешеход получил травмы, его госпитализировали. Подростка, управлявшего мотоциклом, нашли в течение двух часов.