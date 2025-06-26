Водитель питбайка погиб в ДТП в Челябинской области

ДТП произошло в 5:50 26 июня на 2 км автодороги «Шагол — Красное поле». По предварительным данным, водитель питбайка выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с машиной ВИС, которой управлял 30-летний мужчина. Водитель двухколёсного транспорта погиб на месте ДТП.
— У водителя двухколёсного транспортного средства отсутствовали мотошлем и защитная экипировка, — отметили в Госавтоинспекции.
У водителя питбайка не было водительского удостоверения на право управления мототранспортом. Ранее его уже привлекали к административной ответственности, а питбайк помещали на специализированную стоянку.
Не было водительского удостоверения и у водителя ВИС. На мужчину составили административный протокол. Наказание грозит и собственнику машины за передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения.
Ранее мы рассказывали, что в Златоусте пьяный подросток на кроссовом мотоцикле КЕWS К10 сбил мальчика и скрылся. Пешеход получил травмы, его госпитализировали. Подростка, управлявшего мотоциклом, нашли в течение двух часов.