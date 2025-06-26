Водитель питбайка погиб в ДТП в Челябинской области

ДТП произошло в 5:50 26 июня на 2 км автодороги «Шагол — Красное поле». По предварительным данным, водитель питбайка выезжал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с машиной ВИС, которой управлял 30-летний мужчина. Водитель двухколёсного транспорта погиб на месте ДТП.