Задержанный на казахстанской границе иностранец не довел свой умысел до конца, но поплатился

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении гражданина Кыргызстана, обвиняемого в покушении на контрабанду наркотических средств без цели сбыта (ч.3 ст. 24 — ч.1 ст. 286 УК), а также в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств (ч.2 ст. 296 УК) рассмотрели в Мартукском районном суде.
Подсудимого задержали 20 мая 2025 года в отделении пограничного контроля «Жайсан» Мартукского района сотрудники пограничной службы КНБ РК по Актюбинской области.
«Подсудимый умышленно незаконно хранил в кармашке барсетки наркотическое средство “гашиш” общим весом 0,09 гр. и умышленно пытался незаконно переместить через государственную границу Республики Казахстан, однако не смог довести свой умысел до конца по независящим от него обстоятельствам», — установил суд.
Суд принял во внимание степень и характер общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его поведение, наличие смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи и лиц, находящихся на их иждивении, а также имущественное положение подсудимого.
В итоге суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1 124 552 тенге. Кроме того, с осужденного взыскали процессуальные издержки в размере 21 905 тенге и сумму в Фонд потерпевших в размере 58 980 тенге. Подсудимый штраф уплатил в добровольном порядке. Приговор суда пока не вступил в законную силу.