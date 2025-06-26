Задержанный на казахстанской границе иностранец не довел свой умысел до конца, но поплатился

Суд принял во внимание степень и характер общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, его поведение, наличие смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи и лиц, находящихся на их иждивении, а также имущественное положение подсудимого.