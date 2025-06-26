В Петербурге задержали женщину, собиравшую для Украины данные о военных РФ

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге женщину, которая по заданию украинских спецслужб собирала информацию о российских военнослужащих и их семьях для совершения в отношении них терактов. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности.
«Задержана гражданка России 1977 года рождения, осуществлявшая пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Минобороны РФ, используемых ими и членами их семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций», — говорится в заявлении ведомства.
Возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении теракта (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), женщину заключили под стражу. Как добавили в ФСБ, в ее средствах связи обнаружили переписку в мессенджере с украинскими кураторами.