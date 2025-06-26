В Петербурге задержали женщину за сбор информации о российских военных

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали местную жительницу, подозреваемую в сборе сведений о российских военных и их семьях по поручению спецслужб Украины. Эту информацию рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.