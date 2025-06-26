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В Петербурге задержали женщину за сбор информации о российских военных

Женщина из Петербурга собирала данные о российских военных по заданию спецслужб Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали местную жительницу, подозреваемую в сборе сведений о российских военных и их семьях по поручению спецслужб Украины. Эту информацию рассказали ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержана гражданка России 1977 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих министерства обороны, используемых ими и членами семей автомобилей», — говорится в заявлении ЦОС.

По данным следствия, эта информация нужна была украинским боевикам для подготовки и осуществления терактов против военнослужащих России.