Суд вынес приговор организаторам съёмки ролика «Нужен муж» в Джизаке

Владелец салона красоты «Мадина», где готовили съёмку, рассказал, что 17 июня около 17:00 он вместе с блогером пригласил девочек для участия в рекламе новых свадебных платьев. Девушек переодели в наряды невест, после чего они прошлись по территории рынка и перед гостиницей «Узбекистон», а для привлечения внимания к ролику им предложили нести таблички с надписью «нужен муж». При этом организаторы настаивали, что никто не нарушал общественный порядок, не вел себя вызывающе.