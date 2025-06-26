Суд вынес приговор организаторам съёмки ролика «Нужен муж» в Джизаке

Напомним, ранее по улицам города прошли восемь девушек в свадебных платьях с плакатами «Нужен муж» в руках. Это вызвало резкую реакцию местных властей, и, по официальной версии, «для защиты общественной морали, чести нации и национальных ценностей» на место даже выехала заместитель хокима области.
Сегодня стало известно, что суд завершил рассмотрение дела и вынес приговор организаторам этой акции.
Что выяснилось в суде?
В ходе судебного разбирательства было установлено, что в съёмке участвовали четыре несовершеннолетние девушки, родившиеся в 2009 и 2010 годах. Как указано в материалах дела, участие в подобного рода мероприятии «могло нанести вред их нравственному воспитанию».
Владелец салона красоты «Мадина», где готовили съёмку, рассказал, что 17 июня около 17:00 он вместе с блогером пригласил девочек для участия в рекламе новых свадебных платьев. Девушек переодели в наряды невест, после чего они прошлись по территории рынка и перед гостиницей «Узбекистон», а для привлечения внимания к ролику им предложили нести таблички с надписью «нужен муж». При этом организаторы настаивали, что никто не нарушал общественный порядок, не вел себя вызывающе.
Изначально организаторов обвиняли по статьям 183 (мелкое хулиганство) и 188−1 (вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение) Административного кодекса. Однако суд установил, что нет доказательств, что их действия носили аморальный характер или нарушали общественный порядок, а несовершеннолетние не совершали административного правонарушения, и их участие не сопровождалось противоправным поведением.
В связи с этим суд снял с организаторов обвинения по статьям 183 и 188−1.
Несмотря на это, суд квалифицировал действия организаторов по статье 49−1 Административного кодекса — «Нарушение требований о недопустимости использования труда несовершеннолетних». За это каждому из организаторов было назначено наказание в виде штрафа в размере 15 базовых расчётных величин — 5 625 000 сумов.