Жулики в Приморье пытались похитить два миллиона со счёта участника СВО

Два жителя Приморского края подозреваются в попытке хищения денежных средств со счета участника специальной военной операции. Как написала в своём Telegram-канале Ирина Волк, официальный представитель министерства внутренних дел России, мужчины изготовили поддельный паспорт на имя потерпевшего и обратились к нотариусу, где один из них выдал себя за владельца счета и оформил доверенность на распоряжение вкладом.