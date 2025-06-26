Жулики в Приморье пытались похитить два миллиона со счёта участника СВО

Два жителя Приморского края подозреваются в попытке хищения денежных средств со счета участника специальной военной операции. Как написала в своём Telegram-канале Ирина Волк, официальный представитель министерства внутренних дел России, мужчины изготовили поддельный паспорт на имя потерпевшего и обратились к нотариусу, где один из них выдал себя за владельца счета и оформил доверенность на распоряжение вкладом.
После получения доверенности у злоумышленников появился доступ к сумме около двух миллионов рублей, размещённой на счёте участника СВО. Однако сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Приморскому краю выявили преступную схему и провели оперативно-розыскные мероприятия.
В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых были изъяты двадцать три мобильных телефона, компьютерная техника, электронные носители информации, банковские карты, денежные средства, паспорт гражданина Российской Федерации с признаками подделки, 28 нотариальных доверенностей, оформленных на третьих лиц, а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.
Следственным управлением УМВД России по Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30 УК РФ (приготовление к преступлению, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы) и статьёй 159 УК РФ (мошенничество, максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.