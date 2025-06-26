В Красноярском Солнечном обрушилась подпорная стена

Эта конструкция уже была признана аварийной, и в мае текущего года здесь был введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Местные жители выражали опасения, что их может постигнуть судьба соседнего двора, где летом 2021 года бетонные блоки упали на припаркованные автомобили.