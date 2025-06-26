В Красноярском Солнечном обрушилась подпорная стена

В Красноярском районе Солнечный произошел обвал подпорной стены, расположенной между домами № 56 и 58 на проспекте 60 лет Образования СССР.
Эта конструкция уже была признана аварийной, и в мае текущего года здесь был введен режим угрозы чрезвычайной ситуации. Местные жители выражали опасения, что их может постигнуть судьба соседнего двора, где летом 2021 года бетонные блоки упали на припаркованные автомобили.
Сегодняшние обильные дожди привели к тому, что конструкция не выдержала нагрузки и рухнула. В местных социальных сетях уже появились кадры с места происшествия. По предварительной информации, в результате обрушения никто не пострадал.
Ранее рассказывали, что красноярский ТРЦ «Июнь» обязали укрепить опасные сооружения.