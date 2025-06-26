Появилось видео допроса пособницы украинских спецслужб, задержанной в Петербурге

В одном из последующих заданий ей поручили выяснить, горит ли свет в отдельных зданиях, есть ли в них люди, а также обратить внимание на конкретный автомобиль. Задержанная утверждает, что не задумывалась о возможном ущербе, который могли повлечь за собой переданные ею сведения.