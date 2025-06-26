Появилось видео допроса пособницы украинских спецслужб, задержанной в Петербурге

ФСБ России в четверг, 26 июня, опубликовала видео допроса пособницы украинских спецслужб, задержанной в Петербурге.
На записи задержанная заявляет, что была арестована за передачу информации представителю Украины. По ее словам, контактировавший с ней человек представился именем Денис и спросил, сможет ли она по его просьбе проехать по определенным адресам и осмотреть жилые дома.
В одном из последующих заданий ей поручили выяснить, горит ли свет в отдельных зданиях, есть ли в них люди, а также обратить внимание на конкретный автомобиль. Задержанная утверждает, что не задумывалась о возможном ущербе, который могли повлечь за собой переданные ею сведения.
— На этом адресе нужно было посмотреть расположение зданий, въезды, выезды и стоят ли какие-то две машины, — цитирует задержанную РИА Новости.
Женщину задержали 26 июня. Гражданка России 1977 года рождения по поручению украинских спецслужб осуществляла сбор информации о местах проживания российских военнослужащих.
В начале июня силовики задержали в Крыму агента Службы безопасности Украины, который изготовил мощную бомбу и собирался устроить взрыв в Севастополе. Он дистанционно получил от куратора инструкцию по изготовлению бомбы и о том, где необходимо ее заложить.