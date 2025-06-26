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Правоохранители закончили работу на месте падения фрагментов БПЛА в жилом комплексе в Новой Москве

Сотрудники полиции закончили работу на месте падения фрагментов БПЛА, сбитого сегодня ночью в Новой Москве.

Сотрудники полиции закончили работу на месте падения фрагментов БПЛА, сбитого сегодня ночью в Новой Москве.

Как стало известно «МК», водитель пострадавшего автомобиля «Ниссан», припаркованного возле одного из домов в ЖК «Середневский лес», сейчас находится в отпуске. Однако сердобольные соседи уже предложили свою помощь по оклейке автомобиля пленкой, чтобы обезопасить салон от дождевых осадков.

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