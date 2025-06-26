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Что известно о взрыве в Ивделе Свердловской области

Два человека погибли при взрыве, предположительно, газового баллона в пятиэтажном доме в Ивделе Свердловской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Взрыв произошел в Ивделе в квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса в ночь на 26 июня.

Пожарные спасли 10 человек.

16 человек эвакуировались самостоятельно.

По данным ГУ МЧС, квартира была сильно захламлена, что привело к распространению пожара на 80 кв. м.

В доме получили повреждения несколько квартир, специалисты оценят устойчивость конструкций дома.

Погибшие и пострадавшие

Погибли два человека — мужчина и женщина, проживавшие в квартире, где прогремел взрыв.

По данным ГУ МЧС по региону, пострадали пять человек.

Ранее в Telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области сообщали, что пострадали семь человек.

Расследование и реакция

В СУ СК России по региону проинформировали, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Глава муниципалитета ввел режим ЧС.

Место происшествия оцепили сотрудники полиции для беспрепятственного проезда спецтранспорта.