Что известно о взрыве в Ивделе Свердловской области

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
Взрыв произошел в Ивделе в квартире пятиэтажного дома на улице Карла Маркса в ночь на 26 июня.
Пожарные спасли 10 человек.
16 человек эвакуировались самостоятельно.
По данным ГУ МЧС, квартира была сильно захламлена, что привело к распространению пожара на 80 кв. м.
В доме получили повреждения несколько квартир, специалисты оценят устойчивость конструкций дома.
Погибшие и пострадавшие
Погибли два человека — мужчина и женщина, проживавшие в квартире, где прогремел взрыв.
По данным ГУ МЧС по региону, пострадали пять человек.
Ранее в Telegram-канале департамента информационной политики Свердловской области сообщали, что пострадали семь человек.
Расследование и реакция
В СУ СК России по региону проинформировали, что возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Глава муниципалитета ввел режим ЧС.
Место происшествия оцепили сотрудники полиции для беспрепятственного проезда спецтранспорта.