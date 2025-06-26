Уфимка похитила у соседа и директора отеля почти 14,5 млн рублей

50-летняя жительница Уфы обвиняется в преступлении по статье «мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах». По данным пресс-службы прокуратуры РБ, с ноября 2017 года по июль 2021 года женщина, нуждаясь в деньгах, сообщила своему соседу по коммунальной квартире заведомо ложные сведения о существовании юриста, который якобы может в судебном порядке помочь ему решить вопрос с взысканием долга по зарплате и получением наследства умершей сожительницы. Она убедила мужчину, что ему полагается наследство общей стоимостью 80 млн рублей.