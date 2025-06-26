Самые крупные аварии лифтов в России за последнее время

В Махачкале лифт с пассажирами упал в шахту жилого дома.
В Махачкале 25 июня в жилом доме на улице Гапцахской с 12-го этажа рухнул лифт, в кабине находились девять человек, включая пятерых детей. Все получили травмы, пятеро были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. В тот же день во Владивостоке лифт с девушкой упал из-за обрыва троса, а ранее подобные случаи фиксировались в Мурино Ленинградской области, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Самаре и других городах. В этом материале мы рассказываем о крупных авариях с лифтами, их причинах и последствиях.
Системный кризис лифтового хозяйства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТысячи лифтов в России опасны для жильцов: как добиться замены и кто ее должен сделать.
Ростехнадзор в 2024 году зафиксировал резкий рост нарушений при обслуживании лифтов: с 1,5 тысячи в 2023 году до 5,6 тысячи. Среди причин — несоблюдение сроков проверок, использование неквалифицированных специалистов и эксплуатация неисправных лифтов. Ведомство получило 4020 жалоб граждан, в основном на отечественные модели, которые составляют большую часть из 605 тысяч лифтов в стране. Около 20% из них (121,4 тысячи) превысили 25-летний срок службы, особенно в Ульяновской (54,5%) и Ярославской (49,7%) областях.
По данным Национального лифтового союза, за 2018−2023 годы произошло более 350 аварий с травмами или гибелью людей. Число погибших снизилось с 30 в 2018 году до 13 в 2023-м, но травмированных стало больше — с 30 до 38. За 2022−2024 годы Ростехнадзор зафиксировал 16 аварий с 26 пострадавшими и шестью погибшими.
Инциденты с лифтами за 2025 год.
Февраль 2025, Башкирия.
В жилом доме лифт с тремя девушками сорвался с третьего этажа после того, как они застряли и вызвали диспетчера. Telegram-канал Mash Batash сообщил, что диспетчер дал команду «Садитесь», после чего кабина рухнула. Обошлось без серьезных травм, но МЧС Башкирии не получило сообщений об инциденте. Жильцы отметили, что лифт был в плохом состоянии.
В результате аварий на лифтах с 2021 по 2024 год пострадали 26 человекФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Март 2025, Москва и Питер.
Грузовой лифт с мужчиной упал с первого на цокольный этаж в Москве. Пострадавший отказался от госпитализации. Жильцы дома рассказали «Российской газете», что лифты часто падают на несколько этажей, а затем останавливаются, что указывает на систематические проблемы с обслуживанием.
В Мурино Ленинградской области в доме на улице Шувалова лифт сорвался с 18-го этажа, пролетев три этажа с открытыми дверьми. В кабине находились молодой человек и супружеская пара, которые не пострадали благодаря сработавшим уловителям. Внутренние двери вырвало, оборудование повредилось. Жильцы жаловались на резкое закрывание дверей лифта. Лифтер прибыл через 25 минут. Прокуратура начала проверку, а telegram-каналы «Mash на Мойке» и «Девяткино online» предположили, что страховочный трос мог быть поврежден.
Май 2025, Астрахань и Краснодар.
Неквалифицированное обслуживание лифтов и несоответствующее техническое состояние подъемных механизмов увеличивает вероятность аварийФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
В многоквартирном доме в Астрахани лифт с пятью пассажирами — супружеской парой, двумя детьми (4 и 7 лет) и мужчиной — упал с шестого этажа. Аварийная остановка сработала, но семилетний мальчик получил ушиб ноги. Следственный комитет организовал проверку, чтобы установить причины и ответственных.
Также в Краснодаре в жилом комплексе рухнул лифт с ребенком, о чем сообщила мать пострадавшего в telegram-канале «Жесть Краснодара и края». На видео видно, как люди зашли в лифт, женщина вышла, после чего кабина сорвалась вниз, а рекламный плакат отвалился от удара. Мальчик сильно ударился, жаловался на боли в ноге и голове и был госпитализирован. Жильцы обвинили УК в бездействии, фальсификации протоколов собраний и угрозах отключения света. Они заявили, что состояние дома ухудшается, а лифты не обслуживаются должным образом.
Июнь 2025, множество аварий.
В Самаре 3 июня лифт с 10-летним мальчиком упал с небольшой высоты и заблокировался. Лифтеры освободили ребенка, его направили в больницу Середавина для осмотра. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку, назвав инцидент «аварийной остановкой». Ведомства проверяют соблюдение правил эксплуатации лифта.
В доме на проспекте Наставников в Санкт-Петербурге 15 июня лифт с женщиной и ребенком сорвался с 21-го этажа, остановившись на 13-м после нажатия кнопки «Отмена». Пострадавшие получили ушибы и обратились в травматологию. Одна из пострадавших сообщила РЕН ТВ, что в кабине они сильно бились о стены. Дом 2006 года постройки имеет пять лифтов, все с дефектами, включая «шкрябающие» звуки. Жильцы ранее жаловались на застревания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). ТСЖ «Ударник» не ответило на запросы СМИ.
В Волгодонске (Ростовская область) 20 июня лифт резко поднялся с первого на второй этаж из-за падения противовеса. Удар был такой силы, что жильцы выбежали из квартир. Кабина была пуста, жертв удалось избежать. Жильцы в открытом письме к изданию «Блокнот Волгодонска» обвинили УК «РИСОЖ1» в халатности, отметив, что это второй подобный случай в доме. Аварийная бригада запустила лифт с помощью молотка, не устранив причину. Жильцы, включая пожилых и мам с детьми, боятся пользоваться лифтом и требуют независимой экспертизы и актов проверки.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Махачкале с 12 этажа рухнул лифт с людьми: дом ранее включили в «черный список» за нарушения строительства.
В Махачкале 25 июня в доме, не введенном в эксплуатацию, лифт рухнул с 12-го этажа. В кабине находились девять человек, включая пятерых детей. Все получили травмы, пятеро госпитализированы. Страховочные механизмы сработали частично. Дом ранее был в «черном списке» за нарушений при строительстве. Прокуратура начала проверку, чтобы установить, почему лифт эксплуатировался в недостроенном здании.
Также 25 июня во Владивостоке лифт с девушкой упал из-за обрыва троса, сообщил telegram-канал «Дальневосточные ведомости». Пострадавшая получила медицинскую помощь на месте, серьезных травм нет. Прокуратура начала проверку.
Аварии лифтов 2019—2022 годов.
В январе 2019 года в Москве, в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке, во время регламентных работ упал лифт, унеся жизни двух рабочих из компании по обслуживанию лифтов. Погибшие не были сотрудниками отеля, а причиной стало несоблюдение техники безопасности. В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге в роддоме № 18 на проспекте Солидарности грузовой лифт с двумя рабочими упал с третьего этажа, оба получили травмы. В феврале того же года в поселке Новоивановское Московской области грузовой подъемник в тюнинг-сервисе рухнул с третьего этажа, травмировав двух рабочих, которых доставили в больницу в Красногорске.
У 20% лифтов в стране уже закончился срок эксплуатацииФото: Илья Московец © URA.RU.
В сентябре 2021 года в жилом комплексе «Арт» в Красногорске лифт упал с высоты, травмировав жительницу дома. В июле того же года в промзоне Реутова лифт с тремя сотрудниками предприятия сорвался с третьего этажа, все были госпитализированы.
В июне 2022 года в Мытищах лифт в офисном здании на улице Карла Маркса упал с первого на цокольный этаж, пострадали шесть человек, но серьезных травм удалось избежать. В апреле того же года в Махачкале в торговом центре сорвался лифт, подробности о пострадавших не сообщались. В мае в Благовещенске грузовой лифт в ТЦ «Острова» упал со второго этажа, травмировав двух рабочих, один из которых был в тяжелом состоянии.
Госдума занималась вопросом безопасности.
В 2024 году депутаты Государственной Думы подготовили законопроект, направленный на снижение аварийности лифтов в многоквартирных домах. Документ, внесенный в думскую базу, предлагает создать в России реестр организаций, имеющих право обслуживать лифты. Авторами инициативы стали шесть депутатов из комитета по строительству и ЖКХ, включая его главу Сергея Пахомова («Единая Россия»).
В Думе предложили способ сократить число аварий лифтов в жилых домахФото: Роман Наумов © URA.RU.
Законопроект вносит изменения в Жилищный кодекс, устанавливая, что техническое обслуживание лифтов, лифтовых шахт и связанных помещений могут проводить только индивидуальные предприниматели и юридические лица, включенные в специальный реестр. Эти организации обязаны заключать договоры с управляющими компаниями, ТСЖ, жилищными кооперативами или лицами, ответственными за содержание помещений в доме. Правительству предлагается определить требования для включения в реестр, порядок его ведения, исключения из него и правила заключения договоров на обслуживание лифтов. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.