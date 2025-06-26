Самые крупные аварии лифтов в России за последнее время

В январе 2019 года в Москве, в «Президент-Отеле» на Большой Якиманке, во время регламентных работ упал лифт, унеся жизни двух рабочих из компании по обслуживанию лифтов. Погибшие не были сотрудниками отеля, а причиной стало несоблюдение техники безопасности. В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге в роддоме № 18 на проспекте Солидарности грузовой лифт с двумя рабочими упал с третьего этажа, оба получили травмы. В феврале того же года в поселке Новоивановское Московской области грузовой подъемник в тюнинг-сервисе рухнул с третьего этажа, травмировав двух рабочих, которых доставили в больницу в Красногорске.