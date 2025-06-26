ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Тверском районе

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в столице на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома 29. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— Движение в районе ДТП затруднено в сторону центра на 1,3 километра и в сторону области на 1,1 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — написали в Telegram-канале Дептранса.
На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
25 июня в Подмосковье на трассе М-12 «Восток» грузовик столкнулся с легковым автомобилем, перевернулся и загорелся. Движение транспорта в сторону Москвы было перекрыто.
В тот же день ДТП с участием 27 автомобилей произошло в Кемерове. В результате происшествия пострадали семь человек.