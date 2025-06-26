Беспилотники ВСУ пытались долететь до Москвы: карта атак БПЛА на утро 26 июня

Наибольшее число БПЛА было обнаружено и уничтожено над Курской областью — 23. В Ростовской области перехвачено 11 дронов, в Брянской области — шесть, в Белгородской и Московском регионе — по три, причем два из них имели курс на Москву. В Республике Крым зафиксировано два случая перехвата, над территориями Республики Мордовия и Калужской области были засечены и уничтожены по одному БПЛА.